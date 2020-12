Renault : Gagne 3%, soutenu par une analyse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Renault gagne plus de 3% à Paris alors que ce matin, Oddo maintenait son opinion 'neutre' sur le titre et relevait son objectif de cours, de 25 à 40 euros, 'afin d'intégrer les résultats meilleurs que prévu chez Nissan et l'impact du rebond boursier du constructeur japonais ces dernières semaines dans notre SOP'.



Si l'annonce d'un nouveau plan stratégique est attendue courant janvier, Oddo estime qu'il 'ne faut pas trop attendre, à ce stade, des deux prochaines années au-delà des effets déjà observés'.



Les réductions de coûts annoncés jusqu'à 2022 sont 'insuffisantes' et les nouveaux produits ne 'porteront pas leurs fruits avant, au mieux, 2023', analyse le broker.





