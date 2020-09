Renault : Évolution de son organisation autour des marques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault annonce un projet d'évolution de son organisation autour de ses marques en les regroupant autour de quatre business units (BU) : Renault, Dacia, Alpine et Nouvelles mobilités.



L'objectif serait de donner à chaque BU une organisation autonome précise la direction.



' Ce projet vise à créer une organisation plus simple et plus orientée vers les résultats, tout en renforçant la cohésion, la motivation et le sentiment d'appartenance des équipes ainsi regroupées par marques. L'organisation des fonctions au niveau transversal sera aussi incluse dans la réflexion ' indique le groupe.



Dans le cadre de ce projet, la réflexion autour de la création, de l'organisation et de la mise en place de ces nouvelles BU sera pilotée par Luca de Meo, CEO du Groupe, pour Renault, Denis Le Vot, directeur régions, commerce et marketing du Groupe, pour Dacia, Cyril Abiteboul, directeur général Renault Sport Racing, pour Alpine, Clotilde Delbos, directeur général adjoint et directeur financier du Groupe, pour les Nouvelles mobilités.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RENAULT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok