Renault : En tête des ventes des véhicules électriques

(CercleFinance.com) - Renault annonce être en tête des ventes sur le marché européen du véhicule électrique (VE) avec 95 985 unités vendues de janvier à fin novembre 2020.



Par rapport à l'année précédente, ce chiffre représente une augmentation de 80 % des immatriculations.



' Renault ZOE demeure la référence sur son segment. Cette troisième génération de ZOE reste la voiture électrique la plus vendue en Europe avec plus de 84 000 unités vendues depuis janvier 2020. Ce chiffre représente pratiquement le double des volumes vendus en 2019 (à iso période), faisant ainsi de ZOE le premier véhicule électrique en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Portugal ' indique le groupe.



Depuis son lancement ce sont plus de 268 000 Renault ZOE qui ont été vendues en Europe (toutes générations).



8 498 Kangoo Z.E. ont également été vendus de janvier à fin novembre 2020, ceci représente plus d'un VUL électrique vendu sur trois. Au total, non moins de 57 595 Kangoo Z.E. ont été vendus en Europe depuis son lancement en 2010.



