Renault : En hausse, un analyste confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre Renault gagne près de 1% profitant de l'analyse positive d'Invest Securities. Le bureau d'études estime que le groupe a publié un chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 en clair redressement même s'il reste en recul de -8,2% (-3,2% hors effets changes) et en dessous de son attente (-3,8%).



' Le ' momentum ' mensuel de ce trimestre écoulé est fort avec un mois de septembre dont le CA progresse de +7,5% en Europe et laisse augurer d'une prolongation de l'amélioration cette tendance positive au T4 ' indique le bureau d'analyses.



' La génération de FCF, en retournement est confirmée ' positive ' par le groupe au S2 2020. Nous maintenons nos estimations avec des BNA 2020/21/22e de respectivement -12,7E/2,5E/5,6E ' rajoute Invest Securities.



Son objectif de cours est quasi stable à 32,3E contre 32,1E. Renault demeure dans la sélection IS avec une opinion achat maintenue.



