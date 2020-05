Renault : Renault doit faire le maximum pour l'emploi et l'activité en France, déclare Borne

PARIS (Reuters) - Renault devra prendre des engagements sur l'emploi et l'activité en France en échange de son futur prêt garanti par l'Etat, a dit dimanche sur France Inter la ministre des Transports Elisabeth Borne.

"On demande évidemment aux entreprises qui bénéficient de ces prêts de faire le maximum pour l'emploi et pour l'activité sur notre territoire, et c'est bien le sens des discussions qui sont en cours avec Renault", a-t-elle déclaré. "D'arrêter, par exemple, de développer des capacités de production à l'étranger comme cela a pu se faire ces dernières années."

Deux sources proches du dossier ont dit mardi à Reuters que le constructeur au losange était parvenu à un accord avec les banques sur un PGE de cinq milliards d'euros, qui attend maintenant la signature du ministre de l'Economie.

Les engagements sur l'emploi dans l'automobile seront aussi au coeur du nouveau plan de relance que le président de la République Emmanuel Macron doit présenter mardi pour aider une filière malmenée par l'épidémie de coronavirus.

Pour Renault, l'équation est particulièrement difficile alors que le groupe doit aussi présenter en fin de semaine prochaine un plan d'économies de deux milliards d'euros qui pourrait passer, selon plusieurs médias français, par la fermeture complète de trois petits sites en France.

(Gilles Guillaume)

