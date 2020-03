Renault : Dévoile les tarifs des Clio E-TECH et Captur E-TECH

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault dévoile ce jeudi soir les tarifs des Clio E-TECH et Captur E-TECH Plug-in.



Ainsi, la Clio E-TECH voit ses tarifs démarrer, en finition Zen, à 22.600 euros. Elle offre jusqu'à 80% du temps de roulage en ville en tout électrique et un gain de consommation pouvant aller jusqu'à 40% par rapport à un moteur thermique en cycle urbain.



Par ailleurs, le Captur E-TECH Plug-in hybride, qui offre jusqu'à 50km d'autonomie en 100% électrique en cycle mixte et jusqu'à 65 km d'autonomie en ville, est proposé à partir de 33.700 euros en finition Intens.



Les commandes de Clio E-TECH Hybride et de Captur E-TECH Plug-in hybride ouvriront courant avril.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RENAULT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok