Renault : Décroche ses premiers points de la saison en F1

(CercleFinance.com) - Les monoplaces bleues du Alpine F1 Team (Renault) ont marqué leurs premiers points de la saison de Formule 1, à l'occasion de la 2e manche du championnat disputée ce week-end à Imola, en Italie.



Au terme d'une course disputée sur piste humide et émaillée d'accidents, le français Esteban Ocon et son coéquipier Fernando Alonso, double champion du monde avec le Losange en 2005 et 2006, ont décroché les 9 et 10e places.



Avec un total de trois points marqués, l'équipe française s'arroge la 7e place du classement des constructeurs.



