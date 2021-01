Renault : Davide Brivio rejoint l'équipe Alpine F1

(CercleFinance.com) - A quelques semaines du début du championnat du monde de F1 2021, Renault annonce le renforcement de son équipe Alpine F1 Team, avec l'arrive de Davide Brivio dont 'le rôle et les responsabilités seront annoncés dans les prochaines semaines'.



La nouvelle recrue dispose 'd'une grande expérience et de nombreux succès' après voir participé pendant plus de deux décennies au championnat du monde de MotoGP.



'Nous nous réjouissons d'accueillir Davide alors que nous entamons la prochaine étape de notre engagementen Formule 1', annonce le Losange.



