Renault : Dans la liste favorite d'Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime qu'il est difficile de tirer des conclusions sur le ' momentum ' de redressement du groupe, qui rappelons le, avait donné des signes très favorables au S2 2020 (EBITA/CA : 3,5%) la publication T1 se limitant aux chiffres commerciaux et au CA.



' Suite à cette publication et avec quelques indications parcellaires dévoilées sur le déroulement du S1 2021, nous maintenons notre pari de retour à bonne fortune en 2021 relayé par celui de Nissan (publication annuelle le 12 mai) ' indique l'analyste.



' Nos estimations sont inchangées. Notre objectif de groupe progresse à 53E malgré la baisse du titre Nissan mais grâce à la cession Daimler et à l'actualisation des FP de RCI banque ' rajoute Invest Securities.



Renault reste dans la liste favorite d'Invest-Securities avec une option à achat.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.