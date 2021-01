Renault : Dacia Sandero élue voiture de l'année par l'Argus

(CercleFinance.com) - Renault annonce que le journal automobileL'Argus (France) vient de remettre à NouvelleDaciaSanderole trophée deVoiture de l'année 2021toutes catégories, en plus dutrophéedeCitadinede l'année2021.



Vendue à près de 2,3 millions d'exemplaires depuis son lancementen2008, dont plus d'un tiers en France, DaciaSanderoreste année après année, le véhicule le plus vendu à particulier, que ce soit en France ou en Europe, précise le Losange.



