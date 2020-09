Renault : Dacia lance une nouvelle génération de véhicules

(CercleFinance.com) - En présentant la troisième génération de Sandero, Sandero Stepway et Logan, Dacia renouvelle simultanément trois de ses modèles emblématiques. Le design extérieur des trois véhicules a été entièrement revisité. Sur chaque modèle, les optiques avant et arrière inaugurent la nouvelle signature lumineuse en forme de Y de Dacia.



Le style se veut plus affirmé et contemporain tandis que la motorisation ECO-G est annoncé comme plus efficiente et moins gourmande en carburant.



' Nouvelles Sandero, Sandero Stepway et Logan sont les incarnations renouvelées de l'esprit de leurs aînées ', assure Dacia. A travers ses véhicules, le constructeur assure permettre ' l'accès à un modèle neuf au meilleur rapport prix/équipement du marché. '



