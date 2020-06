Renault : Création d'une société pour la recharge électrique

(CercleFinance.com) - Renault annonce la création d'Elexent, nouvelle société qui 'apporte aux entreprises une solution de simplification et d'optimisation des infrastructures de recharge de leurs flottes électriques et hybrides rechargeables'.



'De la conception à l'exploitation des réseaux de recharge, Elexent offre des solutions sur mesure et clé en main qui couvrent l'ensemble des besoins des professionnels', affirme le constructeur automobile au losange.



Le déploiement d'Elexent s'appuie sur des partenariats locaux dans chaque pays d'Europe, tels que Solstyce en France. D'ici la fin de l'année, il entend s'implanter sur cinq autres marchés clés : l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Autriche et les Pays-Bas.



