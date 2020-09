Renault : Commandes ouvertes pour une série limitée Dacia

(CercleFinance.com) - Le groupe Dacia annonce ce mardi l'ouverture des commandes de la nouvelle série limitée Dacia, baptisée Evasion.



'Baptisée Evasion cette série limitée se base sur la finition Confort de Dacia Duster. Elle s'enrichit d'un stripping de couleur Gris Grivé Pearl sur les bas de portières rappelant l'univers du Surf et se voit dotée de série de la Carte mains-libres et du Pack Look extérieur', précise le constructeur.



'Quant à la déclinaison Evasion sur Sandero, elle se base sur la version Urban Stepway en reprenant le look cross-over qui fait déjà le succès du modèle. Déjà équipée de la radio bluetooth et de la climatisation manuelle, la série limitée Evasion se dote de série du stripping de bas de portes Gris Givré Pearl rappelant l'univers du Surf et du régulateur de vitesse.'







