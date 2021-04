Renault : Chiffre d'affaires de 10 015 ME au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 10 015 millions d'euros (-1,1 %) au 1 er trimestre 2021. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires aurait été en hausse de 4,4 %.



Le chiffre d'affaires de l'Automobile hors AVTOVAZ s'établit à 8 566 millions d'euros, en repli de 0,3 %. La contribution d'AVTOVAZ au chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 685 millions d'euros sur le trimestre, en baisse de 2,3 %.



Les ventes mondiales du Groupe sont en hausse de 1,1 % à 665 038 véhicules au 1er trimestre. La marque Renault a vendu 42 951 véhicules électriques et hybrides au 1er trimestre 2021.



La marque Renault a vendu 433 662 véhicules au 1er trimestre 2021 soit une hausse de 1,3 % par rapport au 1er trimestre 2020.



En Europe, le marché progresse de 3,9 % soutenu par la dynamique du marché des véhicules utilitaires. Dans ce contexte, la marque Renault a vendu 250 163 véhicules (+2,7 %).



