Renault : BofA reste positif

(CercleFinance.com) - BofA dit rester 'positif' sur le dossier Renault, une semaine après avoir repris la couverture du titre avec une recommandation d'achat.



Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que les messages récemment envoyés par la firme au losange s'avèrent 'relativement rassurants'.



'Les ventes en volumes pour le mois de mai ont montré des signes encourageants dans les marchés émergents, un point important quand on sait qu'ils représentent près de 40% des ventes du groupe', souligne BofA.



L'analyse salue par ailleurs le discours tenu par le nouveau directeur général du groupe, pour lequel Renault pourrait bien émerger en tant que bénéficiaire 'surprise' de la crise, un avis auquel BofA semble se ranger.



Son objectif de cours sur le titre reste de 27 euros.



