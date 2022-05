Renault : Berenberg entame le suivi, conseille de 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a entamé mardi le suivi du titre Renault avec une recommandation 'conserver', assortie d'un objectif de cours de 27 euros.



Dans une vaste étude consacrée aux constructeurs automobiles européens, l'analyste explique que la firme au losange pâtit actuellement d'une visibilité limitée sur des questions-clé comme son retrait de Russie, les tensions inflationnistes, les confinements en Chine et les difficultés d'approvisionnement.



Tous ses sujets viennent éclipser, selon lui, les progrès structurels 'évidents' effectués au niveau de la mise en oeuvre du plan stratégique 'Renaulution'.



S'il note que la conjoncture défavorable n'épargne aucun groupe du secteur, Berenberg souligne que Renault apparaît plus vulnérable du fait de sa situation financière plus fragile (à la fois en termes de résultats et de trésorerie) et de sa grande dépendance au marché européen, dont les volumes peinent à se redresser.



Ces facteurs pourraient empêcher toute revalorisation significative du cours de Bourse en l'absence d'une meilleure visibilité, conclut le professionnel.



