Renault : Barclays relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé mercredi son objectif sur Renault, qu'il porte de 32 à 36 euros, tout en maintenant sa recommandation 'sous-pondérer' sur le titre.



Dans une note de recherche, le broker explique avoir significativement rehaussé ses estimations sur le groupe automobile suite à la parution de ses résultats de premier trimestre.



Barclays précise toutefois qu'il perçoit d'autres acteurs plus attractifs au sein du secteur à l'heure actuelle.



'Nous prenons acte des bons progrès réalisés par Renault au niveau de ses marges, mais nous craignons que ce phénomène s'explique en grande partie par les conditions de marché très favorables', souligne le courtier dans sa note.



'Nous redoutons que, dans un environnement davantage normalisé, Renault devienne le groupe rencontrant le plus de difficultés et que le constructeur voie ses marges à nouveau chuter après un pic attendu en 2022 et 2023', conclut-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.