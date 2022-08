Renault : Barclays rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé lundi son objectif de cours sur Renault, qu'il fait passer de 26 à 28 euros, tout en réitérant sa recommandation 'sous-pondérer' sur le titre du constructeur, qu'il n'estime pas encore totalement tiré d'affaire.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier reconnaît que la firme au losange a publié des résultats semestriels 'solides' et que la confiance qu'il affiche à l'heure actuelle lui permet rehausser ses ambitions annuelles.



Mais l'analyste fait aussi remarquer que les nuages ont désormais tendance à s'accumuler sur le marché européen, ce qui pourrait compromettre la bonne exécution du plan de redressement du groupe automobile, notamment en pesant sur les volumes de ses modèles les plus populaires et ses prix.



