Renault : Bank of America relève son objectif

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé jeudi son objectif de cours sur Renault de 38 à 40 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études juge que la publication des résultats de 3ème trimestre du groupe, prévue le 21 octobre, devrait constituer un 'non-événement', l'élément important du moment étant selon lui la fermeté des prix de vente, à l'origine de son relèvement d'objectif.



BofA juge que la journée d'investisseurs du 8 novembre pourrait, elle aussi, revêtir une certaine importance au cas où elle devait permettre d'en savoir plus sur l'évolution de la structure de l'entreprise et l'avenir de la participation dans Nissan.



Avec ses nouvelles prévisions, l'analyste affiche désormais une estimation de résultat opérationnel supérieure d'environ 30% au consensus pour 2023.



