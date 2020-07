Renault : Arrivée de Fernando Alonso dans l'écurie F1

(CercleFinance.com) - Renault annonce l'arrivée de Fernando Alonso (314 départs en Grand Prix, 32 victoires, 97 podiums) au sein de son écurie Renault DP World F1 Team aux côtés d'Esteban Ocon, comme pilote titulaire à partir de la saison 2021.



'Fort du lien historique et émotionnel entre l'écurie et Fernando Alonso - ils ont gagné ensemble leurs deux titres de champion du monde en 2005 et 2006 - cette décision est à la fois audacieuse et porteuse de sens pour l'avenir', commente le constructeur au losange.



