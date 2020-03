Renault : Arrêt des activités de production en France

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'arrêt des activités de production sur les sites industriels en France jusqu'à nouvel ordre, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.



' A partir de lundi 16 mars en fin de journée, Groupe Renault suspendra toutes ses activités de production sur les sites industriels français afin de protéger ses salariés dans le contexte de pandémie du Covid-19 et dans le respect des mesures prises par le gouvernement français ' indique le groupe.



Ces suspensions d'activités industrielles concernent 12 sites et 18 000 salariés en France.



' La continuité des activités de production des usines du Groupe dans les autres pays européens est fonction de la situation de chaque pays ' indique la direction.



