Renault : Alpine F1 Team présente sa monoplace 2021

(CercleFinance.com) - Alpine F1 Team a officiellement présenté la monoplace qui écumera les circuits du championnat du monde de F1 tout au long de la saison.



La présentation se veut historique: l'équipe ayant été rebaptisée Alpine F1, il s'agira de sa première saison sous ses nouvelles couleurs. Fini le jaune, l'A521 arborera les couleurs historiques d'Alpine en compétition :lebleu,leblanc etlerouge.



La monoplace sera motorisée par le groupe propulseur Renault E-Tech 20B, un V6 1,6L conçu et développé à Viry-Châtillon, où le constructeur automobile français compte désormais quarante-cinq ans d'activité ininterrompue en F1.



A son bord, on retrouvera le double champion du monde Fernando Alonso (déjà titré avec le Losange en 2005 et 2006). L'Espagnol fera son retour derrière le volant aux côté du Français Esteban Ocon.





