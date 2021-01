Renault : Allié à Constellium pour l'aluminium automobile

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault annonce s'associer à Constellium pour développer la R&D en matière de solutions d'aluminium durables pour l'automobile, dans un partenariat qui implique également l'ESI Group, l'Institut de Soudure et l'Université de Lorraine.



Baptisé ISA3 (Integration of Aluminium Solutions to Lightweight Automotive vehicles), ce projet de près de sept millions d'euros favorisera le développement de véhicules plus légers en accélérant la transition des constructeurs automobiles de l'acier vers l'aluminium.



Le projet se concentrera sur la conception et le développement de portes automobiles en aluminium qui seraient 15% plus légères que les solutions aluminium moyennes actuelles. Il devrait durer jusqu'en 2023 et est partiellement financé par Bpifrance.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.