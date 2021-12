Renault : La Renault Zoé perd toutes ses étoiles dans le dernier classement Euro NCAP

par Nick Carey

PARIS (Reuters) - Renault a subi mercredi un revers pour son best-seller électrique Zoé, la voiture s'étant vu affublée d'une notation zéro étoile à l'issue des derniers tests de l'organisme indépendant de sécurité routière Euro NCAP.

Le groupe au losange, engagé dans une politique drastique d'économies pour tenter de redresser ses marges et sortir du rouge, a également reçu une étoile - les voitures dont les performances globales de protection lors d'un impact sont jugées les meilleures en reçoivent cinq - pour la petite électrique Spring de sa margue low cost Dacia.

"Renault était autrefois synonyme de sécurité", a déclaré dans un communiqué le secrétaire général d'Euro NCAP, Michiel van Ratingen. "Mais ces résultats décevants pour la Zoé et la Dacia Spring montrent que la sécurité est devenue une victime collatérale de la transition du groupe vers les voitures électriques."

A son lancement en 2013, Zoé avait obtenu les précieuses cinq étoiles. Euro NCap précise que sans étoile, un véhicule reste en conformité avec les normes d'homologation et sa vente demeure donc autorisée, mais qu'il y a manque critique de technologies de sécurité modernes.

"Renault réaffirme que Zoé E-Tech Electric est un véhicule sûr, qui répond à toutes les normes de sécurité réglementaires", a déclaré Renault dans une déclaration transmise à Reuters. "Ces normes sont en constante évolution et deviennent de plus en plus strictes dans tous les domaines, notamment en matière de sécurité."

