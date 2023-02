Renault : Avec une génération de cash record en 2022, Renault va à nouveau verser un dividende

(BFM Bourse) - Le groupe au losange a vu son résultat net être plombé par la Russie sur l'exercice 2022. Il a décidé de verser un dividende pour la première fois depuis 2019.

Malgré sa sortie contrariée de Russie, le groupe Renault a redressé la barre en 2022. Le constructeur au losange a publié ce jeudi des résultats annuels en forte hausse.

Le groupe dirigé par Luca de Meo a vu son chiffre d'affaires progresser de (*) 11,4% à 46,4 milliards d'euros sur l'ensemble de 2022. Hors effets de changes, les revenus ont augmenté de 12,4%.

Renault a notamment été porté par l'effet des hausses de prix, à hauteur de 9,7 points de pourcentage alors que les volumes ont eu impact de 3,4 points. Les lancements de véhicules de l'an passé, tels que la Megane E-TECH Electric ou le Dacia Jogger, ont généré un effet mix positif (c'est-à-dire une plus forte contribution de véhicules plus chers) de 2,8 points.

La marge opérationnelle a plus que doublé en valeur, à 2,6 milliards d'euros, traduisant un taux de 5,6% contre 2,8% en 2021. La seule marge opérationnelle de l'automobile s'est inscrite à 3,3%.

Le résultat net part du groupe est toutefois resté dans le rouge à -338 millions d'euros, plombé par la dépréciation comptable de 2,3 milliards d'euros enregistrée au premier semestre et due à la sortie de Renault du marché russe qui était son deuxième plus important derrière la France.

Le seul résultat net des activités poursuivies s'établi à 1,62 milliard d'euros, multiplié par trois.

Une génération de trésorerie record

Le flux de trésorerie libre opérationnel de l'automobile s'est inscrit à 2,12 milliards d'euros en 2022, Renault évoquant "un record".

Comme il l'avait annoncé lors de sa journée investisseurs de novembre, le constructeur automobile va verser un dividende pour la première fois depuis 2019 (au titre de l'exercice 2018), à hauteur de 25 centimes par actions.

Selon un consensus fourni par la société, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 45,3 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 5,5% et de 3,2% pour l'automobile, une perte nette de 310 millions d'euros et sur un flux de trésorerie libre de l'automobile de 1,68 milliard d'euros.

"L’année 2022 a plus que tenu ses promesses : avec des résultats au-dessus des objectifs initiaux et des attentes du marché, nous achevons la phase 'Résurrection' avec trois ans d’avance", a déclaré Luca de Meo, cité dans un communiqué.

Une marge encore en hausse cette année

Pour 2023, le groupe automobile anticipe une marge opérationnelle d'environ 6% et un flux de trésorerie libre opérationnel de l'automobile d'au moins 2 milliards d'euros.

Lors de sa journée investisseurs de novembre, Renault avait annoncé ses objectifs de moyen terme, tablant sur une marge opérationnelle de plus de 8% en 2025 et de plus de 10% en 2030 et flux de trésorerie supérieur à 2 milliards d'euros par en moyenne sur la période 2022-2025 et de plus de 3 milliards d'euros par an en moyenne sur 2026-2030.

Le groupe s'apprête par ailleurs à se fractionner en plusieurs divisions avec notamment sa filiale électrique dédiée à la production et à la commercialisation de véhicules électriques Ampere, qu'il envisage d'introduire au second semestre 2023.

Il a également remis à plat ses relations avec son allié historique Nissan au début du mois, actant une refonte de l'alliance qui se traduira par un rééquilibrage des participations croisées, chaque constructeur détenant 15% de l'autre. Cet accord prévoit également que Nissan prenne jusqu'à 15% du capital d'Ampere. Les deux alliés, avec le troisième Mitsubishi, ont également décidé de lancer plusieurs projets pour améliorer l'efficacité de leur coopération, notamment en Europe, Amérique latine et en Inde.

(*) Les résultats présentés par Renault, hors bénéfice net, ont été retraités pour tenir compte de la fin de ses activités en Russie, actée en mai 2022.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse