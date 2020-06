Remy cointreau : Les ventes de spiritueux chez Rémy Cointreau baissent moins que prévu

(BFM Bourse) - Bonne nouvelle pour le spécialiste du cognac. Au terme d'un exercice 2019/2020 chahuté, Rémy Cointreau relève ses objectifs pour le premier trimestre de l'exercice 2020/2021 entamé en avril. Alors qu'il tablait sur un recul des ventes allant jusqu'à 55% à cause du confinement, le groupe constate ces dernières semaines une évolution plus favorable qui permettra de limiter le repli à 45%.

Le premier trimestre de Rémy Cointreau (dont l'exercice fiscal débute en avril pour se terminer en mars), en grande partie affecté par la crise sanitaire et économique provoquée par le coronavirus, ne sera clairement pas bon, mais pas aussi catastrophique que ne le redoutait la firme il y a encore quelques semaines.

Fin avril, la société majoritairement détenue par la famille Hériard Dubreuil avait prévu que son chiffre d'affaires chuterait de 50% à 55% au premier trimestre, sous l'effet d'un important mouvement de déstockage en Chine et du ralentissement inédit des marchés européens et américains, pour ne connaître qu'une reprise "très graduelle" au deuxième trimestre.

Jeudi avant Bourse, le propriétaire du cognac Rémy Martin, du rhum Mount Gay ou encore du scotch Bruichladdich a cependant fait état d'une évolution plus favorable de la consommation aux Etats-Unis (de loin le premier marché du cognac) depuis quelques semaines, ce qui devrait se traduire par un recul limité à 45% finalement sur les trois premiers mois. Rémy Cointreau anticipe en outre un repli "limité" au deuxième trimestre, qui débutera en juillet. En termes de résultat, cela devrait aboutir à un recul de 45 à 50% du résultat opérationnel courant (ROC) pour l'ensemble du premier semestre. Une partie pourrait être rattrapée au second semestre, au cours duquel le groupe s'attend à bénéficier d'une "forte reprise" portée par la Chine et les Etats-Unis.

Recentrage sur les marques propres du groupe

La révision à la hausse des perspectives était saluée par les investisseurs jeudi, le cours de Rémy Cointreau gagnant 6,89% à 119,50 euros. Depuis le début de l'année, l'action affiche ainsi une performance positive, proche de 10%, et voit sa capitalisation se rapprocher de 6 milliards d'euros. Certes encore loin du géant Pernod Ricard, qui pèse près de 40 milliards au même moment, mais qui reflète des ratios de valorisation nettement supérieurs, soit 37,8 fois les résultats 2019 contre 26,5 fois pour Pernod Ricard.

Parallèlement, Rémy Cointreau a publié le détail de ses résultats pour l'exercice écoulé. Par rapport à un chiffre d'affaires annuel en repli de 9% à 1,025 milliard d'euros (déjà connu), le résultat opérationnel courant a diminué de 18,6% (-22% en organique) à 215,1 millions d'euros qui s'explique par un repli du ROC des marques du groupe, aggravé par la stratégie de désengagement des contrats des marques partenaires, laquelle entraîne dans un premier temps des frais avant de permettre au groupe de se concentrer sur ses marques propres intrinsèquement plus rentables.

Le résultat net part du groupe (hors éléments non récurrents) de 2019/2020 a atteint 124,2 millions d'euros, en baisse de 26,9%, correspondant à 113,4 millions en données publiées (-28,8%). Rémy Cointreau a rappelé qu'il proposerait à l'assemblée générale de ses actionnaires un dividende réduit à 1 euro cette année, avec faculté de percevoir l'équivalent en actions plutôt qu'en numéraire, au lieu de 2,36 euros (dont 1 euro de dividende exceptionnel) au titre du précédent exercice.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur REMY COINTREAU en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok