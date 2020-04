Remy cointreau : Rémy Cointreau prévient d'une chute de 50% à 55% de son CA au 1er trimestre

PARIS (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Rémy Cointreau a prévenu mercredi que son chiffre d'affaires en données organiques pourrait chuter de 50% à 55% au premier trimestre de son exercice 2020-2021, pénalisé par d'importants déstockages en Chine et une activité très ralentie sur ses marchés européens et américains.

Le groupe anticipe néanmoins une reprise "très graduelle" de son activité au cours du deuxième trimestre et a par conséquent rouvert ses sites de production de Cognac et Angers ce mois-ci.

Pour l'exercice fiscal 2019-2020, clos fin mars, le chiffre d'affaires a reculé de 9% et de 11,2% en données organiques (à périmètre et changes constants) pour s'élever à 1,02 milliard d'euros.

Le recul organique du chiffre d'affaires annuel est un peu moins prononcé que ce que Rémy Cointreau avait annoncé au début du mois, quand il disait viser un repli de 12%.

En conséquence, le groupe a ajusté sa prévision pour le résultat opérationnel courant, attendu désormais un repli de 20% en publié et d'environ 25% en organique pour l'exercice 2019-2020.

Début avril, le groupe avait dit s'attendre à un repli de 20% à 25% en publié et de 25% à 30% en organique.

