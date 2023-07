Remy cointreau : Après un début d'exercice sans mauvaise surprise, Rémy Cointreau confirme ses objectifs annuels

(BFM Bourse) - Le spécialiste français des spiritueux confirme sa feuille de route pour l'ensemble de son exercice 2023-2024 malgré un début d'année compliqué. Rémy Cointeau fait face à une demande moins forte aux Etats-Unis, ce qui pèse sur les ventes de Cognac.

Évoqué depuis plusieurs trimestres par Rémy Cointreau, le tassement de la consommation de cognac aux Etats-Unis se matérialise de plus en plus dans l'activité du spécialiste des spiritueux. Dans ce contexte, les publications du groupe français sont toujours très attendues du marché.

Comme attendu, Rémy Cointreau a connu un début d'exercice 2023-2024 difficile. Entre avril et juin, le chiffre d'affaires du groupe qui détient les marques Rémy Martin ou The Botanist a chuté de 37,2% en données publiées à 257,5 millions d'euros, après 409,9 millions d'euros au premier trimestre 2022-2023.

"Comme annoncé, l’entame de l’exercice est en forte décroissance", indique TP ICAP Midcap dans sa note consacrée à Rémy Cointreau. La baisse organique de 35% du chiffre d'affaires est "conforme aux attentes" du bureau d'études qui tablait sur une baisse de 36% ainsi que du consensus cité par TP ICAP Midcap (-35,6%). Pour Stifel, les ventes annoncées par Rémy Cointeau sont aussi "en ligne" avec ses anticipations.

Un tassement de la consommation aux Etats-Unis

Ce niveau de chiffre d'affaires est aussi conforme avec les attentes formulées par le groupe en juin dernier, lors de la publication de ses résultats annuels. Rémy Cointreau attribue ce net repli de ses ventes sur la période à une "baisse significative" du chiffre d'affaires en Amérique du Nord, en lien avec une "base de comparaison exceptionnellement élevée" avec le premier trimestre 2022-23. Rémy Cointreau explique qu'aux Etats-Unis, il a fortement baissé le niveau de ses stocks de Cognac, et a observé "une poursuite de la normalisation de la consommation" dans ce pays, après un pic pendant la période Covid.

"Les volumes de Rémy Martin ont connu une baisse significative de -55% mais la société est restée fidèle à sa stratégie axée sur la valeur avec un prix/mix en hausse de +10%", rappelle de son côté Stifel.

A l'inverse, la situation est bien meilleure en dehors des Etats-Unis. Rémy Cointreau se réjouit de la "très forte croissance" réalisée dans le reste des pays couverts par le groupe français notamment en Chine, en Asie dans le Sud-Est et au Europe et Moyen-Orient. Cette dynamique "n'a pas toutefois suffi à compenser" la forte baisse de l'activité aux Etats-Unis, tient à tempérer Stifel.

Des perspectives 2023-2024 renouvelées

Ce mauvais départ pouvait laisser craindre une révision à la baisse des perspectives annuelles de Rémy Cointreau. Au final, la société confirme sa feuille de route pour l'exercice 2023-2024.

Après une année 2022-2023 "record", la société table toujours sur une "une stabilité" de son chiffre d'affaires sur l'année en cours, hors effets de périmètre et de changes. Rémy Cointreau confirme aussi anticiper un "recul marqué" de ses ventes au premier semestre, en raison d'une "très forte baisse du chiffre d'affaires aux Etats-Unis et des bases de comparaison élevées". Le groupe n'entrevoit une "reprise de la croissance" qu'au second semestre "dans le sillage d'un net rebond de l'activité aux Etats-Unis" à partir du troisième trimestre.

En parallèle, l'entreprise anticipe une forte croissance dans le reste du monde, soutenue par une progression importante en Chine" ainsi que par une "très bonne performance de la région Europe-Moyen Orient" et du reste de l'Asie. Rémy Cointreau table également sur une reprise des ventes d'alcool dans les aéroports (travel retail), pour revenir à "un niveau d'activité similaire" à la période 2019-2020.

De son côté, TP ICAP Midcap donne un peu plus de précisions et livre ses pronostics pour l'exercice 2023-2024 de Rémy Cointreau. Le bureau d'études s'attend à ce que le groupe français réalise un chiffre d'affaires de 1,493 milliard d'euros, un niveau de ventes qui extériorise une croissance organique stable, et une baisse de 3,35% en données publiées. L'intermédiaire financier indique également que ses prévisions annuelles laissent supposer un effet devises négatif de 55 millions d'euros, soit dans le milieu de fourchette communiqué par Rémy Cointreau qui prévoit pour sa part un effet devises négatif sur ses ventes compris entre 50 et 60 millions d'euros.

TP ICAP Midcap anticipe en outre un résultat opérationnel courant de 406 millions d'euros pour 2023-2024, "suggérant une décroissance organique de 2% et un effet devises négatif de 15 millions d'euros", et attend ainsi une marge opérationnelle courante en retrait de 50 points de base (0,5%) à 27,2%.

"Le timing pour se positionner sur le titre sera plus opportun après la publication des résultats du premier semestre, (probablement fin novembre 2023)", estime Sarah Thirion ce qui ne l'empêche pas de rester positive sur le dossier à long-terme. Elle réitère ainsi son avis à l'achat sur Rémy Cointreau, avec un objectif fixé à 219 euros.

A la Bourse de Paris, Rémy Cointreau progresse après la confirmation des objectifs annuels 2023-2024. L’action du groupe de spiritueux s'apprécie de 3,4% peu avant 10h40, pour afficher l'une des meilleures performances de l’indice SBF 120. Et elle entraîne dans sa hausse l'autre grand groupe de spiritueux, Pernod Ricard, qui progresse de 0,8%.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse