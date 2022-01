Realites : Vise une croissance de son CA de 40% en 2022

(CercleFinance.com) - Réalités annonce ce soir anticiper 'une forte croissance du chiffre d'affaires 2022', ce dernier étant attendu supérieur à 400 millions d'euros, soit une progression de plus de 40% par rapport à 2021.



Un an après avoir dévoilé son plan ' Ambitions 2025 ', le Groupe confirme ses objectifs de dépasser les 800 ME de chiffre d'affaires et d'atteindre une marge opérationnelle de 8 % à l'horizon 2025.



