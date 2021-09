Realites : Renforce l'équipe de direction avec 2 postes clés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans un contexte de forte croissance, le groupe Réalités annonce la nomination de Thomas Lierman en tant que vice-président du groupe en charge de la maîtrise d'ouvrage, et de Luc Belot comme directeur général délégué aux grands projets.



Thomas Lierman dispose de 25 ans d'expérience dans la construction et a rejoint Réalités en mars 2021. Il a notamment travaillé dans la branche construction du groupe Rabot Dutilleul, en Pologne puis au Liban avant de travailler chez Palm Promotion, aujourd'hui devenu Nacarat. Il a rejoint Réalités en mars 2021.



De son côté, Luc Belot est présenté comme un spécialiste des questions numériques, de l'économie du futur et de l'innovation. Il a rejoint Réalités en mai 2018, après avoir rédigé un an plus tôt le rapport ' De la smart city au territoire d'intelligence(s), l'avenir de la smart city ' pour le 1er ministre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.