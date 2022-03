Realites : Progression de près de 40% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Realites affiche pour son exercice 2021 un chiffre d'affaires en forte progression de 39,5% à 285,7 millions d'euros, dépassant ainsi l'objectif de 280 millions déjà relevé en septembre dernier, et attend résultats annuels 'en forte hausse'.



'Dans un marché toujours inférieur à ses niveaux d'avant la pandémie, le groupe a tiré parti de la performance de sa plateforme de services et de projets immobiliers innovants pour générer un rythme de croissance soutenu sur l'ensemble de ses métiers', explique-t-il.



Fort de la dynamique d'activité constatée depuis le début de l'exercice, le groupe immobilier réaffirme sa confiance dans sa capacité à réaliser en 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions d'euros, en avance sur son plan 'Ambitions 2025'.



