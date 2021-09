Realites : En recul après un relèvement d'objectif de CA

(CercleFinance.com) - Réalités recule de plus de 4% malgré un relèvement de son objectif de chiffre d'affaires 2021 à autour de 280 millions d'euros, contre plus de 250 millions initialement annoncé. Il confirme attendre un taux de résultat opérationnel autour de 7% sur l'exercice.



Sur le premier semestre 2021, le groupe immobilier a vu son résultat net part du groupe plus que doubler à 2,8 millions d'euros avec un résultat opérationnel en hausse de 77,8% à 7,5 millions, soit un taux de marge de 6%.



Dans un marché toujours sous tension, Réalités affiche un chiffre d'affaires en progression de 87,6% de 125,3 millions d'euros, performance portée par son activité de maîtrise d'ouvrage avec un chiffre d'affaires en hausse de 98% à 117,8 millions.



