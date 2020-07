Realites : Le promoteur immobilier Réalités veut lever 15 millions d'euros

(BFM Bourse) - Le promoteur immobilier nantais Réalités veut lever au moins 15 millions d'euros dans le cadre d'une opération ouverte à l'ensemble de ses actionnaires. Réalisée avec une décote modeste, l'opération est en grande partie déjà couverte par les engagements de souscription des fondateurs.

Après une émission obligataire de 15 millions d'euros en mars et l'obtention en juin d'un prêt bancaire garanti par l'Etat de 21,5 millions d'euros, le groupe Réalités va renforcer ses capitaux propres. La société créée en décembre 2003 par Yoann Choin-Joubert, son actuel PDG, et cotée depuis 2014 sur Euronext, a annoncé jeudi matin le lancement d'une augmentation de capital d'un montant brut de 14,8 millions d'euros, susceptible d'être porté à 17 millions avec la clause d'extension. L'opération offrira ainsi au groupe des ressources supplémentaires pour financer son nouveau cycle de développement, tout en rééquilibrant son ratio d'endettement par rapport aux fonds propres.

"Notre ambition de bâtir un acteur international du développement des territoires, acteur transcendant les clivages actuels, est possible grâce à l’intégration des métiers de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’usage, de la foncière, de toute l’ingénierie embarquée et de notre ADN. Cette ambition s’appuie également sur une stratégie de croissance puissante, utile et durable. Actuellement, avec le management, nous bâtissons l’entreprise des dix prochaines années en investissant dans notre outil de production d’une part ainsi que dans le développement de notre business d’autre part", a expliqué Yoann Choin-Joubert.

"Cette période nécessite évidement des ressources financières nouvelles et permanentes. Nous lançons donc une augmentation de capital de taille raisonnable mais suffisante pour accompagner cette transformation. Les fondateurs participent largement à cette opération", a-t-il souligné. De fait, les structures portant la participation des fondateurs (Doge Invest/Reaction, détenant conjointement 67,15% du capital) se sont engagées à souscrire à l'opération au-delà de leur quote-part, s'engageant sur 11,5 millions d'euros.

60% des fonds dédiés à la maîtrise d'ouvrage

Concrètement, Réalités compte émettre 740.668 à 851.768 actions nouvelles au prix unitaire de 20 euros. Les actionnaires actuels recevront un droit préférentiel de souscription (DPS) pour chaque action détenue. Il faudra exercer, entre le 8 et le 21 juillet, 7 DPS pour souscrire à 2 actions nouvelles à ce prix représentant une décote de 4,76% par rapport au cours de clôture de mercredi.

Les DPS seront par ailleurs cotés séparément et négociables à compter du 6 juillet 2020 et jusqu’au 17 juillet, de sorte que les actionnaires ne souhaitant pas participer à l'opération pourront monétiser ces droits (et ceux souhaitant souscrire plus largement que leur quote-part pourront acquérir ces DPS).

Environ 60% des fonds ainsi levés sont destinés au développement de l'activité "maîtrise d'ouvrage" et notamment des grands projets urbains. Environ un quart du produit de l'offre sera affecté à la "maîtrise d'usage", dont la forte croissance nécessite l’apport de ressources complémentaires, principalement en regard d'Heurus (résidences services senior avec un objectif de 4 nouvelles résidences par an sur les cinq prochaines années pour atteindre un parc de plus de 2.000 lits) et d'Up2 Play (complexes de loisirs avec un rythme de une à deux ouvertures par an). Le solde sera consacré à l'activité de foncière qui prévoit d’augmenter le montant de ses actifs sous gestion.

À l'occasion de l'opération, Réalités a également précisé ses ambitions pour l'exercice en bourse. Tenant compte de la crise du Covid-19 en termes d'activité commerciale (baisse des actes et réservations), d'allongement de la durée des chantiers, et du développement des activités d’usage, l'entreprise prévoit de dégager une croissance limitée à 15% par rapport à 2019, soit un chiffre d'affaires qui s'élèverait à près de 190 millions d'euros - dont environ 176 millions pour la maîtrise d'ouvrage et environ 14 millions pour la maîtrise d'usage.

En Bourse, l'action Réalités affichait un repli limité à 3,88% à 19,80 euros vers 11h45 jeudi.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

