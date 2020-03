RALLYE : Résilience remarquable

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné RALLYE pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action de la holding spécialisée dans la grande distribution, la distribution d'équipements de sports et le commerce en ligne, qui détient en particulier Casino et C-Discount, montre une résilience importance face aux événements sanitaires dramatiques. Et ce au lendemain de la publication des résultats 2019 de Casino Guichard. Après une vive inflexion les 16 et 17 mars, le titre s'est engagé dans une petite figure en fanion (petit triangle de consolidation), avec un "retracement" sur ombre basse seulement, de la moitié supérieur du corps de la bougie remarquable du 17 mars. Tout aussi remarquable que les volumes d'échanges sur ladite séance clef.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action RALLYE à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre RALLYE au cours de 7.10 € avec un objectif à 9.190 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 6.300 €.

Le conseil RALLYE Positif 7.100 € Objectif : 9.190 € Potentiel : +29.44 % Stop : 6.300 € Résistance(s) : 7.500 / 8.100 / 10.500 Support(s) : 5.800 / 3.870

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime