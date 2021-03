Quantum genomics : Invest Securities réitère son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que suite à la publication de son résultat net 2020, Quantum a donné quelques précisions quant aux différents contrats noués sur le 2ème semestre 2020 autour du firibastat dans l'hypertension artérielle résistante.



' Si nous nous attendions à un CA plus important pour l'exercice 2020, nous savons désormais que l'essentiel des upfronts à percevoir seront versés au S1 21, et que la société reste éligible à des milestones en provenance de ses différents partenaires au titre de jalons prédéfinis contractuellement ' indique Invest Securities.



' Le recrutement des 1ers patients asiatiques dans l'étude REFRESH devrait ainsi déclencher des milestones de la part des partenaires Asie '.



Le bureau d'analyses confirme son opinion achat avec un objectif de cours de 11,7E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.