Quantum genomics : Premier patient d'une étude de phase III

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics a annoncé jeudi avoir recruté le premier patient de son étude de phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante.



Cette étude multinationale doit recruter 750 patients dans 96 centres en Europe, en Russie, au Canada, aux Etats-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan.



Les participants se verront administrer, pendant une période de trois mois soit du firibastat en une seule prise par jour soit un placebo en plus de leur traitement en cours.



Le critère d'évaluation principal sera la réduction de la pression artérielle systolique mesurée automatiquement en cabinet médical par rapport à la valeur de départ.



Les résultats de l'étude sont attendus pour mi-2023.



