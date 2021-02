Quantum genomics : OEP entre au capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - QuantumGenomics annonce ce jour l'entrée à son capital d'Orient EuroPharma (OEP), ce dernier ayant souscrit ce jour à une augmentation de capital réservée d'un montant de 870.000 euros, à un prix de 4,83 euros par action - correspondant à la moyenne des cours pondérée par les volumes des vingt dernières séances de bourse, sans décote associée.



Cette opération intervient peu après la signature, en septembre dernier, d'un accord exclusif de licence et de collaboration entre les deux sociétés visant à développer et commercialiser le firibastat en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Les actions émises sont assorties d'une période de conservation obligatoire de 3 ans. Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus au plus tard le 25 février 2021.







