Quantum genomics : Essai de phase III sur l'hypertension

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce le lancement d'une étude de phase III portant sur l'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante.



Cette nouvelle étude, baptisée Refresh, s'inscrit dans le programme clinique du firibastat qui a pour objectif de démontrer la sécurité à long terme du produit ainsi que son efficacité à 3 mois, après une prise unique quotidienne de 1000 mg.



Le recrutement du premier patient sera réalisé au deuxième trimestre 2021 et les résultats d'efficacité et de sécurité à 6 mois sont attendus pour mi-2023, permettant le dépôt des demandes d'autorisations de mise sur le marché en 2023, assure Quantum Genomics.



Le coût de cette étude était prévu au budget et sera financé grâce aux partenariats conclus par la société biopharmaceutique.



