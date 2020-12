Quantum genomics : L'augmentation de capital de Quantum Genomics passe mal auprès des actionnaires

(BFM Bourse) - La levée de fonds de la biotech tricolore spécialisée dans le domaine des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque, est mal accueillie par le marché.

Entre une nouvelle jugée bonne (un nouveau partenariat) par les investisseurs et une autre jugée mauvaise (l'augmentation de capital), la balance penche clairement en faveur de la seconde jeudi matin. Le titre Quantum Genomics reflue vers 11h10 (-6,9% à 4,99 euros). Ce dernier restait néanmoins sur une dynamique haussière assez impressionnante depuis son creux touché à 2,2 euros fin septembre dernier. Il affiche encore, à ce stade, une progression de près de 50% en 2020.

Partenariat avec un laboratoire coréen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

C'est désormais chose faite avec la conclusion d'un troisième accord de licence et de collaboration exclusif, avec le laboratoire coréen DongWha Pharm. Les grandes lignes de celui-ci ressemblent à l'accord passé avec OEP puisque Quantum Genomics "recevra jusqu'à 18,5 millions d'euros de paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures". "DongWha Pharm recevra une licence exclusive pour développer et commercialiser le firibastat" précise le communiqué conjoint. Ce dernier rappelle en outre que "la population souffrant d'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante pour le territoire mentionné est estimée à environ 1 million".

"Situé à Séoul, DongWha Pharm est le partenaire idéal pour lancer le firibastat en Corée du Sud" estime Jean-Philippe Milon, directeur général de Quantum Genomics. "En 120 ans, DongWha Pharm a mis en place diverses infrastructures, notamment de R&D, de distribution et une forte organisation commerciale proche des leaders d'opinion (...) et a établi et maintenu depuis 1970 des partenariats à long terme avec des entreprises pharmaceutiques mondiales, dont Leo Pharma et Menarini". "Nous nous réjouissons de travailler avec DongWha Pharm sur les études cliniques (l'accord prévoyant également que "DongWha apporte son support à l’étude globale dans l’hypertension artérielle", étude pivot de phase 3, la dernière avant une éventuelle commercialisation, baptisée FRESH dont le recrutement a commencé en juillet , NDLR) et sur le lancement du firibastat", a ajouté le dirigeant.

Du côté du groupe coréen, on se réjouit aussi de la signature de ce contrat exclusif. "Les inhibiteurs d’Aminopeptidase A (qui agit dans le cerveau et contrôle certaines fonctions cardiovasculaires dont la pression artérielle) et le firibastat représentent une nouvelle classe de médicaments capables de répondre aux besoins non satisfaits des patients souffrant d'hypertension difficile à traiter voire résistante" a déclaré Ki-Whan Park, président et directeur général de DongWha Pharm.

Augmentation de capital de 16 millions d'euros

Otium Capital, le "family office" de l’entrepreneur français Pierre-Edouard Stérin s'est notamment "engagé de manière irrévocable à souscrire au placement privé à hauteur de 4 millions d'euros (...) devenant ainsi un nouvel actionnaire de référence au capital de Quantum (avec 3,4%)" indique le communiqué. "La société a par ailleurs reçu d’autres engagements de souscription dans les mêmes conditions portant le montant global d’engagements de souscription reçus à 5,5 millions d'euros" est-il précisé.

"C’est une marque de confiance importante de la part d’un investisseur reconnu, à l’origine de nombreuses "success stories" en France et en Europe, telles que SmartBox, La Fourchette ou PayFit, et investi dans de nombreuses pépites de la French Tech" commente Jean-Philippe Milon, qui souligne que "cette opération intervient alors que Quantum Genomics multiplie actuellement la négociation et la signature d’accords de licences structurants pour développer et commercialiser son médicament en partenariat avec des laboratoires experts des pathologies cardio-vasculaires, partout dans le monde".

Vice-président R&D de Quantum, Fabrice Balavoine ajoute que cette levée de fonds doit permettre au groupe "de préparer les prochaines étapes de développement qui permettront à Quantum Genomics ou ses partenaires, d’être en mesure de proposer une gamme de produits adaptée aux besoins du plus grand nombre de patients". "Avec l’enregistrement du firibastat désormais en ligne de mire, nous devons dès à présent anticiper les investissements nécessaires à une production à grande échelle avec nos partenaires" conclut-il.

Dilution des actionnaires existants

"Nous remercions tous les investisseurs français et internationaux qui rejoignent la société à l’occasion de cette levée de fonds. Ce placement privé est un large succès, gage de confiance dans notre société. C’est une nouvelle étape importante pour Quantum Genomics qui, en 2020, franchit des jalons décisifs, notamment en termes de partenariats (...) Grâce à cette opération, nous sécurisons les financements nécessaires pour préparer l’avenir et consolidons nos bases pour continuer de décliner sereinement notre plan de marche" se réjouit Jean-Philippe Milon.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse