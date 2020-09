Quadient : Vise un repli de près de 10% du CA organique 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 485 millions d'euros au premier semestre 2020, en baisse contenue de 12,9% comparé au premier semestre 2019. La baisse du chiffre d'affaires atteint 12,8% en organique (hors impacts de change et hors effet de périmètre lié à la cession de ProShip en février 2020).



Le résultat opérationnel courant s'élève à 50 millions d'euros au premier semestre 2020 contre 82 millions d'euros. Le résultat opérationnel s'élève à 42 millions d'euros contre 79 millions d'euros.



Le résultat net part du Groupe atteint 21 millions d'euros contre 47 millions d'euros. Le résultat net par action s'élève à 0,50 euro contre 1,24 euros.



' Hors évolution défavorable de la crise sanitaire de COVID-19 et dégradation économique dans les prochains mois, Quadient prévoit pour l'exercice 2020 une baisse organique du chiffre d'affaires d'environ 10% par rapport à 2019, un EBIT courant compris entre 135 millions d'euros et 145 millions d'euros et un flux de trésorerie supérieurs à 100 millions d'euros ' indique le groupe.



