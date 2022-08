Quadient : Toujours 10ème au classement Truffle100

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce, la cinquième année consécutive, sa 10e place dans le Truffle100, un classement des entreprises françaises de logiciels, établi par Truffle Capital et teknowlogy group|CXP-PAC et basé sur les revenus logiciels soumis par chaque entreprise participante.



En 2021, le chiffre d'affaires global de Quadient dans les logiciels s'est accru de 2,8% à 233 millions d'euros, comprenant notamment l'activité de logiciels basés sur le Cloud et l'Automatisation Intelligente des Communications (ICA).



La plateforme ICA regroupe des solutions logicielles basées sur le Cloud pour la gestion des Communications Clients (CCM), la cartographie du parcours client et l'automatisation des communications financières - comptes fournisseurs (AP) et comptes clients (AR).



