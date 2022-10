Quadient : Reçoit le prix Tech Cares 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que TrustRadius lui a décerné un prix à l'occasion des 2022 Tech Cares Awards, prix qui récompense les entreprises qui se sont surpassées dans leur politique de RSE à l'égard de leurs employés et des communautés qui les entourent.



La stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de Quadient s'articule autour de cinq piliers : les équipes, les solutions, l'éthique et la conformité, l'environnement et la philanthropie.



'Quadient se distingue par le fait qu'elle a aligné ses initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) avec les objectifs du Pacte, tels que la parité hommes-femmes et la réduction des inégalités', a déclaré Megan Headley, chez TrustRadius.



