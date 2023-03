Quadient : Plus de 20.000 clients inscrits au service Switch

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que plus de 20.000 clients se sont déjà inscrits au service switchmail.com, une plateforme cloud pour l'envoi en ligne de courriers d'entreprise, qui remplace les processus traditionnels d'impression et d'envoi de documents.



Actuellement disponible aux Etats-Unis, Switch vise à optimiser le traitement du courrier et des colis, conçu pour aider les petites entreprises à adopter de nouvelles stratégies pour leurs communications transactionnelles et marketing.



Service sans abonnement ou engagement à long terme, il permet aux utilisateurs de télécharger des documents, vérifier les adresses, choisir des options d'impression et d'envoi, et suivre le processus postal automatisé, à partir d'une plateforme unique.



