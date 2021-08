Quadient : Parterariat avec UiPath

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce s'associer à UiPath, spécialiste des logiciels d'automatisation d'entreprise, pour réunir les fonctionnalités de sa suite logicielle Quadient Inspire et les avantages de l'utilisation de la plateforme UiPath pour l'automatisation de bout en bout.



Ce partenariat doit 'aider les entreprises dans la transformation numérique des expériences clients, tout en maintenant la conformité réglementaire des communications clients, stimulant la productivité, réduisant les coûts et améliorant la satisfaction des employés'.



Les entreprises avec d'importants volumes de communications dans les services financiers, les fournisseurs d'énergie, les télécommunications et les établissements de santé pourront ainsi s'appuyer sur eux pour automatiser et améliorer leurs communications clients.



