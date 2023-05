Quadient : Partenariat avec OneRail

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce un partenariat avec OneRail, fournisseur américain de solutions de traitement omnicanal au dernier kilomètre, visant à 'fournir des consignes intelligentes dans le cadre d'une solution omnicanal pour une expérience de livraison rapide et transparente'.



Intégré à la plateforme Omnipoint de OneRail, le système de casiers-colis intelligents de Quadient peut ainsi être incorporé de manière transparente dans le processus de traitement des commandes existant des distributeurs.



Ceci leur permettra d'offrir des options de livraison efficaces et fiables à leurs clients, ainsi qu'une plus grande flexibilité aux livreurs pour récupérer rapidement les produits, quelle que soit leur taille.



