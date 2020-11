Quadient : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient a publié un chiffre d'affaires concernant le 3e trimestre 'légèrement supérieur' aux attentes d'Oddo et de celles du consensus.



'Notre estimation d'EBIT courant est ajustée à 140 ME (vs 138 ME)', indique ainsi Oddo qui rappelle que ' le développement du groupe sur les nouveaux marchés constitue des relais de croissance incontestables mais avec à ce jour un retour sur investissement encore trop limité'.



Oddo maintient ainsi sa recommandation 'neutre' sur le titre et rehausse toutefois son objectif de cours à 16,5 euros contre 14 euros précédemment.



