Quadient : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo estime que Quadient a publié des résultats annuels proche de ses attentes pour les résultats opérationnels.



' Le groupe affiche finalement une meilleure performance top line avec une croissance organique de 4,3% dont +3% pour les Opérations Majeures (92% du CA). Toutes les divisions ont contribué positivement avec une hausse organique de 7,3% pour ICA, 2,6% pour PLS et 1,8% pour l'activité historique MRS ' indique l'analyste.



Pour les perspectives, le management vise une croissance à 2 chiffres pour ICA et PLS. ' Pour notre part, nous visons pour 2022 un CA de 1048 ME (+2,4%) en ligne avec le consensus et un ROC avant prise en comptes des charges liées aux acquisitions de 155,5 ME (+5,8%), légèrement supérieur aux guidances soit une MopC de 14,8% (+40pb) confirmant l'inflexion de la MopC ' rajoute Oddo.



L'analyste confirme son opinion Surperformance avec un objectif de cours de 34 E.



