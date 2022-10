Quadient : Nouvelle solution de mise sous pli compacte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce lancer sa nouvelle solution de mise sous pli compacte DS-77 iQ et son logiciel de gestion du courrier docsecure, 'la seule solution en boucle fermée entièrement basée sur le cloud qui assure le suivi de l'intégrité des documents à chaque étape'.



'Lorsqu'ils sont associés, la DS-77 iQ et docsecure améliorent considérablement l'intégrité et la sécurité du processus de distribution du courrier, génèrent des rapports pour prouver la conformité et offrent une visibilité totale de chaque tâche', explique Quadient.



Ce lancement s'inscrit dans sa stratégie d'investissement continu dans ses solutions de courrier intelligentes. Les solutions DS-77 iQ et docsecure sont déjà disponibles en Europe, avec un lancement prévu aux États-Unis et au Canada dans les prochains mois.



