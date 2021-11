Quadient : Nouveaux services sur Quadient Impress

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce de nouveaux services de distribution de courrier proposés sur Quadient Impress, sa plateforme cloud d'automatisation des documents pour les PME, en partenariat avec Tessi, spécialiste des services de processus métier.



Avec l'ajout de l'externalisation de courrier, les utilisateurs de Quadient Impress disposent désormais d'une solution multicanale complète, incluant le transfert des documents, l'automatisation de la préparation de leurs communications et leur expédition.



Grâce à l'ajout de cette fonctionnalité, les documents peuvent être automatiquement transférés vers le centre de production éditique de Quadient, où ils sont imprimés, triés, insérés, affranchis et expédiés au bureau de poste pour distribution.



