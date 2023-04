Quadient : Nouveau module de lettrage disponible

(CercleFinance.com) - Quadient annonce la disponibilité mondiale d'un nouveau module de lettrage, Advanced Cash Application, pour sa plateforme SaaS d'Automatisation Intelligente des Communications, offrant de nouveaux services renforcés par l'IA et le machine learning.



Le groupe de consignes colis automatiques et de solutions liées au courrier indique proposer ainsi aux moyennes et grandes entreprises une solution complète d'automatisation des comptes clients (AR) de bout en bout.



Quadient Comptes Clients par YayPay couvre désormais les processus de gestion du crédit et du recouvrement, les paiements, la gestion des litiges, la collecte et l'analyse d'informations, la facturation, la diffusion multicanale de documents, et le lettrage.



